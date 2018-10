San Paolo, il video della giornalista inglese scatena i tifosi: "Come fuga da Alcatraz"

03/10/2018

Un video muto di 25 secondi e solo tre parole: " Stadio San Paolo ...". Ma i tre puntini usati da Melissa Reddy, giornalista inglese in trasferta per seguire il match di Champions con il Liverpool , dicono quasi tutto: lo stupore per le condizioni dell'impianto del Napoli è tanto per chi non ci è mai entrato e la clip scatena Twitter. Se gli utenti stranieri si rifanno alla nostra storia ("Sembra un' arena di gladiatori "), in Italia c'è chi si vergogna o chi fa paragoni con lo Juventus Stadium .

La Reddy, che collabora anche con la BBC e quindi riesce a produrre una grande cassa di risonanza, non commenta ma le inquadrature e i puntini lasciati in sospeso lasciando intendere che il giudizio sulle condizioni del San Paolo, da mesi terreno di contesa tra Aurelio de Laurentiis e il Comune, non è lusinghiero. C'è chi scherza "Occhio ai coccodrilli", "la definizione esatta è sgarruppato", "non avevo mai visto Napoli sotterranea", "fuga da Alcatraz", chi posta la foto del Colosseo paragonando lo stadio ad un'arena di combattimento e chi critica duramente "il museo degli orrori", "mi vergogno", chi si scusa "sorry from Napoli fans" e chi ne approfitta per riaccendere il fuoco della rivalità con la Juventus mostrando un video dello Stadium, inaugurato nel 2011.