Sacchi critica l'uscita di De Laurentiis: "Un grave errore"

16 febbraio 2017

"Personalmente mi dispiace. Il Napoli sta facendo un buon lavoro come società e sul campo. Non c'è bisogno di polemiche in questo momento. Se poi è il presidente a farle, figuriamoci gli altri. Questo è un errore più grave della partita stessa". Nel corso dello speciale Champions su Premium Sport, Arrigo Sacchi critica l'attacco del presidente degli azzurri De Laurentiis a Sarri e alla squadra dopo la sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid.

"Che la partita non sia stata giocata sui ritmi straordinari, che l'aggressività così come l'organizzazione di squadra non sia stata eccezionale, è vero - ha aggiunto Sacchi - Però è anche vero che questa squadra non può essere bocciata per una partita".