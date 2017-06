Rush: "La Juve ha una difesa imbattibile, vince di sicuro"

Ian Rush , un'istituzione qui a Cardiff . Oggi ambasciatore Uefa , l'uomo che stamani ha portato la Coppa qui al Champions Festival. Gallese, ma simbolo del Liverpool , grande attaccante passato anche dalla Juve . Per poco tempo, troppo forte la nostalgia del cielo britannico. Ma il bianconero evidentemente gli è rimasto dentro, tanto da prevedere una vittoria juventina, un secco 2-1: "Ma non è solo per questo - ci racconta mentre i bimbi di Cardiff scandiscono il suo nome, forse istruiti da padri nostalgici di un tempo che ormai fu - c'è altro, molto altro. La Juve è solida, organizzata, compatta, tatticamente perfetta. È una tipica squadra italiana con tanta classe in aggiunta".

Grande difesa contro un grande attacco, si dice. Forse però un poco riduttivo: "Il Real ha grandissimi giocatori davanti. Magari non parte dall'inizio Bale, ma con Cristiano Ronaldo, Benzema e Isco possono tutto. Ma Allegri ha una difesa 'unbeatable' e poi c'è Buffon, da quindici anni il migliore al mondo, persino Ronaldo si e augurato giochi male... Per me si merita il Pallone d'Oro".



Insomma, per Rush sbilanciarsi non è un problema. Anche nel messaggio finale: "CR7 o Dybala? L'argentino è pronto per diventare assoluto protagonista. Il Real è grande ma... forza Juve". Chiaro. Perentorio.