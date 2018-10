Roma-Viktoria Plzen, papà e figlio fanno i compiti durante l'inno

03/10/2018

"O la partita o i compiti": deve essere stata più o meno questa l'imposizione dei genitori di un tifoso della Roma, prima del match contro il Viktoria Plzen. E alla fine, vuoi per l'amore di papà o dei colori giallorossi, si è arrivati ad un accordo: entrambi. Così i due, durante l'inno che accompagna l'ingresso delle squadre in campo in Champions League, si sono messi a fare i compiti per poi godersi la partita, come testimoniato dal vicino di seggiolino.