Roma, Totti: "Girone complicato anche per Chelsea e Atletico Madrid" Gandini: "Compito gravoso, vogliamo andare lontano"

24 agosto 2017

Pescando Chelsea e Atletico Madrid, la Roma non è stata fortunata nel sorteggio dei gironi di Champions League. In casa giallorossa, però, filtra ottimismo. Il primo a suonare la carica è stato un orgoglioso Francesco Totti: "Il girone è tosto anche per i nostri avversari, perché sfidare la Roma non è semplice per nessuno: vogliamo giocarcela", ha detto a Premium Sport nei nuovi panni da dirigente. L'amministratore delegato Umberto Gandini gli ha fatto eco: "Compito gravoso, ma vogliamo andare lontano". Il tecnico Eusebio Di Francesco da Trigoria, invece, ha commentato: "Grandi squadre e attenzione al Qarabag".

TOTTI: "SFIDARE LA ROMA NON È FACILE" "Sappiamo che prima o poi, in Champions, le squadre forti bisogna incontrarle", il commento a caldo di Totti. Ora l'ex capitano è pronto aiutare la Roma dietro la scrivani: "Il mio supporto alla squadra? Io entro in punta di piedi, ho la fortuna di conoscere il mondo dello spogliatoio, ma sono nuovo in questa veste. Mi metterò a disposizione di tutti, dal mister al giocatore della Primavera: chiunque, se ha bisogno di consigli, può rivolgersi a me senza problemi".

GANDINI: "VOGLIAMO ANDARE LONTANO" Anche Gandini non vuole partire battuto: "Girone difficile? La cosa più importante, in Champions, è esserci: abbiamo un compito gravoso, con una lunga trasferta in Azerbaijan e altre sfide con top club europei, ma vogliamo portare la Roma più lontano possibile anche in Europa. Ce la dovremo giocare nella maniera migliore. Per la crescita collettiva, sia come società sia come squadra, è un’occasione di crescita importante. Siamo fiduciosi, è nostra responsabilità prepararci al punto giusto ed essere pronti. Conte e Simeone hanno grande esperienza, come hanno grande esperienza i giocatori che allenano: lnoi dovremo adattarci, ma noi giochiamo per qualificarci".



Poi su Schick: "Monchi e Baldissoni mi hanno relazionato, ma non rispondo: staremo a vedere".

DI FRANCESCO: "GRANDI SQUADRE" "Ho visto il sorteggio insieme alla squadra e devo dire che alla fine sei sempre lì con speranza che capiti qualcosa di buono, ma sai benissimo che possono capitarti squadra importanti come il Chelsea e Atletico", ha dichiarato il tecnico a Roma TV. "Il Qarabag è diciamo più debole, ma queste sono le partite che non sono da prendere sottogamba".



Il Chelsea e Conte: "Anche quest’anno è una squadra fortissima, al di là del passo falso nella prima partita. Hanno un tecnico di alto livello che conosco benissimo, una rosa con giocatori importanti e con Morata davanti sono diventati temibilissimi. Noi dobbiamo rispettare tutti per avere consapevolezza affrontare al meglio queste gare".



C'è anche l'Atletico: "Se pensate che negli ultimi quattro anni hanno fatto due finali, vuol dire che hanno l’abitudine a queste gare. L’allenatore ha una grande forza: magari non esprime un gran calcio, ma è sempre solido e arriva al risultato grazie a una squadra che ti concede pochissimo. Al di là dei calciatori in rosa, poter lavorare con un allenatore da moltissimi anni senza cambiare è senza dubbio una forza. Il loro tecnico è la qualità migliore, perché garantisce sempre una compattezza di squadra anche quando stanno soffrendo".

