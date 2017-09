Roma, il grido di dolore di Dzeko: "Senza Salah e Totti..."

13 settembre 2017

Per un eroico Alisson c'è uno sconsolato Dzeko: il pareggio dell'Olimpico tra Roma e Atletico restituisce a Di Francesco un portiere che ha finalmente conquistato la fiducia di tutti e un centravanti che ha lanciato un grosso sasso nello stagno giallorosso. Parole pesanti del bosniaco, che ha lamentato la scarsità di rifornimenti offensivi, attribuendo la circostanza al nuovo modulo di Di Francesco e alle cessioni importanti dell'estate giallorossa. "L'anno scorso ho fatto tanti gol, quest'anno sarà più difficile, ho toccato poche palle in questo match, speriamo di toccarne di più che nelle prossime gare. Si sente la mancanza di Totti? Sì certo, così come si sente quella di Salah che giocava vicino a me", ha aggiunto. "Anche Nainggolan giocava più vicino a me, ora sono tutti più distanti con questo sistema di gioco ma dobbiamo avere pazienza per crescere tutti insieme".