Roma, ecco i complimenti di Spalletti: "Grandissima impresa"

11 aprile 2018

Alla fine sono arrivati anche i complimenti di Luciano Spalletti. La vittoria della Roma in Champions contro il Barcellona ha esaltato anche l'allenatore dell'Inter che a Premium Sport si è congratulato con la sua ex squadra: "La Roma ha fatto una grandissima impresa. Penso abbia giocato una partita perfetta e quindi faccio i complimenti a tutti. È un risultato importante anche per l'Italia tutta" ha detto il tecnico.