Roma, Dzeko vede il Viktoria e fa tripletta: il precedente nel 2016

02/10/2018

Sono passati quasi due anni, ma il risultato è sempre lo stesso: quando Edin Dzeko incontra il Viktoria Plzen all'Olimpico è tripletta. Era il 24 novembre 2016 quando il bosniaco, in Europa League, contro i cechi si portò a casa il pallone. In quell'occasione segnò anche un gol bellissimo, uno dei più belli della carriera per sua stessa ammissione. Ora, due anni dopo, il bomber non si è scappato l'occasione di arrichire la sua bacheca personale con un altro pallone e ha lanciato la Roma in Champions League. Un'importante iniezione di fiducia che era a secco dal gol di Torino e ha ritrovato una delle sue vittime preferite: "Ho giocato in Repubblica Ceca anche lì gli ho fatto qualche gol. E’ la mia prima tripletta in Champions, sono contento". Ora non vuole più fermarsi: "Il ritiro ci ha fatto bene, ci siamo riuniti e abbiamo detto che così non andava bene. Non siamo neanche vicini al nostro massimo, ma vincere queste tre partite ci dà fiducia prima della sosta. Dobbiamo però dare tutti di più".

LE STATISTICHE

• La Roma è imbattuta da 10 gare casalinghe in tutte le competizioni (7V, 3N) segnando almeno tre gol in sette di queste.

• Il Viktoria Plzen ha perso entrambe le sfide disputate all’Olimpico in competizioni europee contro la Roma subendo almeno quattro reti in ognuna di queste.

• La squadra ceca ha toccato quattro palloni nell’area di rigore della Roma, nessuna squadra ha fatto peggio in un match di questa Champions League.

• 19 delle 20 reti realizzate da Dzeko in Champions League sono arrivate da dentro l'area di rigore - comprese le ultime 12.

• Edin Dzeko ha effettuato sette tiri nello specchio nel match: record per un giallorosso nella competizione in una singola partita.

• Dzeko ha segnato la prima tripletta per un giocatore giallorosso in Champions League.

• Il primo gol di Dzeko è il più rapido della Roma in Champions League dalla rete di El Shaarawy contro il Chelsea a ottobre 2017.