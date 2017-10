Roma, Di Francesco: "Questo è il punto di partenza"

31 ottobre 2017

Tre gol al Chelsea e primato in Champions League . La Roma di Di Francesco vola anche in Europa: "Non ho rivincite da prendermi - ha commentato a caldo il tecnico giallorosso -, credo nel mio lavoro e nei ragazzi. Sapevo che in ripartenza avremmo potuto fargli male, ma anche che avremmo dovuto soffrire un po'". La crescita è netta: "Stiamo migliorando, ma è un punto di partenza. I ragazzi hanno capito il mio gioco e ora racccogliamo i frutti".

Protagonisti di serata El Shaarawy e Perotti: "Stephan si allena in un certo modo, con continuità. Mi piace che venga dentro a giocare: la dimostrazione è che su due tagli ha fatto due gol. Sono contentissimo della sua crescita. Sul secondo gol anche se c'è stato un piccolo errore lui ci ha creduto. Mi piace che i miei esterni vengano dentro a giocare, ritengo che ci siano vantaggi e oggi l'hanno dimostrato". In più Di Francesco può contare su un Florenzi tuttofare: "Era stanco morto, o forse voleva solo gli applausi. Finché è stato in campo ho rivisto il Florenzi dei vecchi tempi".

EL SHAARAWY: "E' UN MOMENTO SPECIALE"

Nel corso del programma “Premium Champions”, l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha commentato i due gol che hanno permesso alla Roma di battere il Chelsea 3-0 in Champions League: “Questa è una di quelle serate che mi porterò dentro per tutta la vita. E’ stata la mi prima doppietta in Champions, poi battere il Chelsea non capita tutti i giorni: ci teniamo stretta questa vittoria e siamo contenti. E’ un momento speciale per me, è stata una settimana molto intensa e piena di emozioni: sono molto felice. Primi nel girone? Significa tanto per noi, quando è uscito il girone c’era un po’ di scetticismo ma a Londra eravamo consapevoli di poter fare una grande gara e l’abbiamo fatta. Però non è ancora finita, dobbiamo restare primi.”