Roma, Di Francesco punta in alto: "Ora continuiamo a sognare"

11 aprile 2018

LA PASSIONE DI MONCHI

Monchi, direttore sportivo della Roma, è tornato sull'impresa dei giallorossi con il Barcellona.

"Prima della partita l'ho giocata tante volte nella mia testa e pensavo fosse importante arrivare 1-0 a fine primo tempo senza prenderne. Poi pensavo che facendo il secondo gol, il terzo sarebbe arrivato da solo. La dinamica ieri era questa. I tifosi erano con noi, noi eravamo sempre più forti, il Barcellona era in difficoltà. Quando Daniele (De Rossi, ndr) ha fatto gol ho pensato che ce la potevamo fare".

Il segreto del successo?

"La Roma si è qualificata perché è stata migliore del Barcellona, ieri la squadra è stata molto superiore - ha commentato il dirigente spagnolo ai microfoni di Roma Radio-. E' vero che loro hanno Suarez, Rakitic, Iniesta, Messi e in un minuto possono farti gol. Ma la sensazione era positiva. Non c'è mai stata una situazione dove siamo stati in difficoltà. Alisson non ha fatto nessuna parata importante. La Roma ha meritato la qualificazione nell'arco dei 180 minuti. A Barcellona il risultato era ingiusto per quanto visto in campo".

Il sistema di gioco scelto ieri da Di Francesco quanto ha influito?

"Ieri è stata anche la sua vittoria. L'ho chiamato dopo l'allenamento, mi ha detto che i ragazzi erano pronti e che aveva in mente di cambiare modulo e che avrebbe e schierato il 3-4-3 per fare qualcosa di diverso ed avere più fisicità. E' stata una scelta difficile, una decisione rischiosa. E ha dimostrato che il nostro allenatore è un allenatore forte".

Ora chi vorrebbe affrontare in semifinale?

"Una volta arrivati qui è lo stesso. Potrei dire il Siviglia, perché significherebbe che ha eliminato il Bayern. Ma una volta che hai eliminato il Barcellona, la più forte, non dobbiamo preoccuparci. Dobbiamo credere che con il lavoro, l'unità e il sostegno dei tifosi possiamo arrivare dove vogliamo".