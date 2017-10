Roma, Di Francesco: "Ho in testa solo il Chelsea"

30 ottobre 2017

Ancora niente campo per Schick, che salterà la sfida di Champions. Ha fatto degli esami che non hanno evidenziato lesioni. Ma siccome ha questo fastidio faremo allenamenti individuali per sopperire a questo problema, non l’ho utilizzato perché non era a posto - ha spiegato Di Francesco -. A parte questo sta bene. In questa gara non sarà convocato, vediamo contro la Fiorentina".



Bruno Peres solo l'ultimo dei tanti infortunati. "Non credo nelle casualità, anche se in alcuni casi lo è. Stiamo lavorando per trovare le soluzioni. Noi stiamo cercando soluzioni. E' una cosa nostra interna, ma le valutazioni le stiamo facendo. Alla casualità io non credo".



Sul Chelsea. "Credo che possa giocare con i 2 trequartisti, con un 3-4-2-1. Magari domani ci stupirà, ma anche come all’andata avevo preparato tutte le situazioni di gioco. Se dovesse rientrare Kanté, potrebbe cambiare qualcosa. Per loro è un giocatore molto importante".



Il punto di forza della sua Roma. "La grande forza di questa squadra è quella di concedere pochissimo agli avversari. Ricordo una gran parata di Alisson su Masina, poi non ricordo sia stato granché impegnato. Sta lavorando bene l’intero blocco squadra. La squadra migliore è quella che sbaglia meno. Con l’Inter eravamo all’inizio. Fa parte di un percorso di crescita. Mi auguro di prenderne sempre il meno possibile".



Felice per il rinnovo di Fazio fino al 2020. "Sono contento per lui, lo ha meritato in campo. Dimostra prestazione dopo prestazione di essere leader della nostra difesa, è diventato importante, si pensava meno adatto per la difesa a 4 ma sta imponendo la sua personalità sia in difesa sia in impostazione. Lavora tanto con la linea come voglio io, è cresciuto tanto ed è un valore aggiunto per noi".