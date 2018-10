Roma, Di Francesco alza la voce: "Basta alti e bassi, serve più cattiveria"

22/10/2018

"Spesso usciamo troppo presto dalla partita - ha proseguito il tecnico giallorosso -. Dobbiamo cercare di approfittare quando siamo superiori e sabato abbiamo avuto diverse occasioni per farlo". "Continueremo con lo stesso sistema di gioco, non c'è nessun problema tattico, ma di interpretazione - ha aggiunto -. Dzeko? Deve essere uno dei protagonisti, abbiamo bisogno anche del sostegno del pubblico".



Poi sui problemi in difesa e sulla difficoltà di ribaltare il risultato una volta in svantaggio: "Dobbiamo lavorarci, non può essere una casualità...". "Ci serve più equilibrio, dobbiamo ancora crescere molto", ha continuato. Capitolo giovani: "Troppi in campo contro la Spal? Sono giudizi legati soltanto al risultato. Io ho a disposizione questi ragazzi e devo valorizzarli. La carta d'identità conta poco, serve il giusto atteggiamento".



Quanto al Cska, il tecnico giallorosso mette in guardia i suoi: "Ha più talento del Plzen, ma meno fisicità. Ha buoni trequartisti, è una squadra giovane con ottime individualità. E' una squadra forte, che cambia spesso sistema di gioco". "Dovremo stare molto attenti anche sui calci piazzati", ha aggiunto. Poi su El Shaarawy: "Nel primo tempo con la Spal ha fatto bene, chiedo tanto lavoro ai miei esterni e non sempre si è lucidi, quindi è sbagliato parlare dei singoli. ElSha lavora bene per la squadra, ci si attende sempre un salto di qualità e il ballottaggio con Kluivert c'è sempre".



Quanto invece alle assenze di Manolas e De Rossi con a Spal, DiFra minimizza: "Giochiamo in 11 e siamo tanti tutti disponibili per giocare ed essere qua per affrontare ogni partita. A Bologna c'erano Fazio, Manolas e De Rossi. Per fare un esempio, ci sono quando vinciamo e perdiamo. Quando si perde i migliori in campo sono gli allenatori a casa sul divano e chi non gioca".



Poi sugli obiettivi stagionali: "Dobbiamo dimostrare in campo di poter fare bene in campionato e in Champions League. In Serie A dobbiamo arrivare tra le prime quattro e al momento siamo ancora in corsa. Abbiamo tutte le possibilità, ma non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno".