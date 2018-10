Roma, Di Francesco: "Abbiamo trovato la continuità"

02/10/2018

Dopo la vittoria del derby, la goleada in Champions contro il Viktoria ha dato ulteriore fiducia alla Roma. Soddisfatto Eusebio Di Francesco che ora sta raccogliendo i frutti del suo lavoro: "Sì abbiamo dato continuità di gioco, la squadra mi è piaciuta tanto i centrocampisti iniziano a muoversi nel modo giusto ed interscambiarsi bene. Sono contento di come l’abbiamo interpretata abbiamo messo la partita nella direzione giusta".



Le mosse tattiche hanno pagato: "Cercavo le soluzioni giuste, sperimentare a Roma non è facile. Non volevo modificare del tutto il 4-3-3 ma ho capito che dovevo cambiare qualcosina. Ora cercherò di cambiare meno possibile, sono contento di quello che stanno mettendo in campo e del desiderio di giocare tutti insieme".



Il gruppo è affiatato e sta emergendo Pellegrini: "Sono contento per lui, l’ho voluto fortemente a Sassuolo. L’ho utilizzato in questo ruolo anche in Emilia, che sia meglio di Nainggolan è presto per dirlo. Sta interpretando il ruolo al meglio, può far male alle spalle dei mediani. Sono felicissimo, merita tanto. Le prestazioni gli hanno dato certezze".