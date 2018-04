Roma, countdown Champions: verso Anfield con uno Schick in più

22 aprile 2018

A Trigoria è iniziato il countdown per la semifinale di Champions . Per l'evento in casa Roma c'è grande attesa e voglia di stupire ancora. Martedì andrà in scena il primo round col Liverpool e i giallorossi, dopo il tris rifilato alla Spal , arrivano carichi alla sfida di Anfield. Di Francesco potrà contare su tutta la rosa, Schick compreso. Il ceco è tornato a segnare e potrebbe essere l'arma in più contro i Reds, che invece arrivano da un clamoroso pari col West Brom .

Dopo aver difeso senza fatica il terzo posto in campionato, per Dzeko & Co. si avvicina dunque il momento della verità in Champions. I giallorossi arrivano in buona salute fisica e mentale al big match col Liverpool. In vista dell'andata della semifinale contro i Reds, Di Francesco ha scelto di fare un po' di turnover con la Spal, facendo riposare Kolarov, Dzeko e De Rossi e facendo risparmiare minuti nel finale di partita a Nainggolan, Pellegrini e Strootman. Tattica perfetta, che ha consentito ai giallorossi di conquistare punti pesanti a ridosso di Juve e Napoli e di recuperare anche Schick. Il ceco ha mostrato importanti segnali di ripresa e si è sbloccato in campionato, tornando al gol. Ottima notizia per Di Francesco, che dunque contro i Reds potrà contare anche sull'ex bomber della Samp per sorprendere la banda di Klopp.



Già, perché per volare in finale di Champions alla Roma servirà un'altra impresa. Il Liverpool finora ha dimostrato di essere una macchina quasi perfetta, con un Salah micidiale. Ma anche i Reds hanno dei punti deboli e la Roma dovrà saperli sfruttare bene ad Anfield, per poi tentare il colpo all'Olimpico al ritorno. Un po' come ha fatto in Premier il West Bromwich, che sabato ha costretto al 2-2 gli uomini di Klopp, approfittando di qualche distrazione dei Reds nel finale e minando un po' le certezze di Salah & Co. A Roma il sogno Champions continua.