Roma, Baldissoni: "Zaniolo? Titolare perché ha qualità"

19/09/2018

Inutile dire che si tratta dell'uomo nuovo, quello più atteso. Di Nicolò Zaniolo, presenze zero in Serie A ma prima di Champions da titolare in casa al Real Madrid, ha per questo parlato prima del match il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni: "L’arrivo di Zaniolo non è casuale: se è titolare è perché se lo è meritato. Se l’allenatore ci crede vuol dire che è la scelta giusta". E ancora: "Le parole di Mancini volevano essere già un segnale per parlare delle qualità di questo ragazzo. Non è un esordio comodo, ma la freschezza che i giovani possono portare in campo può anche essere un elemento utile per stasera".