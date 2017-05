Real, Zidane: "Non siamo favoriti. Il mio cuore è juventino"

10 maggio 2017

Superato l'ostacolo Atletico, Zidane pensa già alla Juve. "Ho una grande squadra, con grandissimi giocatori: è loro il merito - ha spiegato il tecnico del Real -. Siamo contenti di essere per la seconda volta consecutiva una finale". "La Juve? Sono diventato un uomo lì: ho fatto cinque anni e per me sarà una partita speciale, perché il mio cuore è juventino - ha aggiunto -. Sarà un bel match: loro sono fortissimi, non siamo favoriti".