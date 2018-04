Real, Zidane: "Juve? Allegri è un grande, l'ha migliorata"

26 maggio 2017

Tra una settimana e un giorno se la ritroverà di fronte: in gioco la Champions . Quella di Cardiff è indubbiamente una finale particolare per Zidane: il suo Real contro la sua Juve. Come nel 1998, con maglie invertite però: "Perdere quella finale fu un grande dolore - ha raccontato Zizou , ai tempi bianconero, a Uefa.com - poi fortunatamente ho vinto con Real. Allegri? Un grande, ha migliorato la Juve . Buffon? Leader nato, ma io ho Ronaldo: con lui tutto è possibile".

Il portoghese è l'uomo chiave del Real, in uno stato di forma strepitoso anche grazie alla oculata gestione durante tutta questa stagione:

"È una decisione che abbiamo preso insieme, parlando" ha precisato Zidane, riferendosi proprio al minor minutaggio concesso a CR7. "Siamo intelligenti e anche lui a volte ha bisogno di giocare un po' meno. Non perché non sia in condizione, ma perché vuole essere al meglio per l'ultima fase della stagione, quando in palio c'è la posta più alta. Quest'anno ha giocato molto, ma a volte è rimasto fuori per respirare un po'. Non ci sono parole che possano rendere giustizia a Cristiano Ronaldo. Dimostra quello è che ogni volta che scende in campo, segnando. Ora ha superato i 400 gol con il Real Madrid fra tutte le competizioni. Sono statistiche incredibili, ma con lui tutto è possibile".



Della Juve, Zizou riconosce l'attuale grandezza e forza, merito soprattutto si Allegri: "Merita tutto quello che ha avuto e ha dimostrato di essere fra i migliori allenatori al mondo. Ha ricostruito o almeno migliorato la Juve. Naturalmente è anche merito della società e dei giocatori, ma soprattutto dell'allenatore a capo del progetto. Lo rispetto molto".