Real, Zidane: "Avrei evitato la Juve"

17 marzo 2018

Con la Liga ormai andata da un pezzo ("quando guardi la classifica è vero che nella testa di un giocatore può essere complicato, ma dobbiamo provare ad arrivare secondi"), i temi caldi in casa Real sono la Juventus e Neymar. Immancabili le domande sul fenomeno del Psg. E Zizou prova uno dei suo formidabili dribbling di quando era giocatore. "Si dicono sempre le stesse cose - ha tagliato corto - E' un ottimo giocatore e lo sappiamo, ma non è bello parlare di un giocatore che non è il nostro, Qui ci sono giocatori molto bravi e un finale di stagione da giocare: sono queste le cose a cui dobbiamo pensare".



I giornalisti locali non demordono e arriva puntuale la domanda su un'eventuale compatibilità tra la BBC e Neymar. "Non lo so, i buoni giocatori possono giocare in qualsiasi squadra e in qualsiasi posizione, sono compatibili. Ciò che fa il club la fa sempre tenendo presente l'importanza di queste cose".