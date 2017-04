Real, Zidane: "Non rischiamo Bale. A Lewandowski ci penserà Ramos"

17 aprile 2017

La doppietta segnata all'Allianz Arena da Cristiano Ronaldo è un grande vantaggio per il Real Madrid , ma Zinedine Zidane sa bene che la squadra tedesca, nonostante la sconfitta 2-1 in Germania, venderà cara la pelle: "So che dobbiamo giocare una grande partita, essere forti e vincere. Senza pensare alla gara di andata. Il Bayern non cambia modo di giocare in casa o fuori. Isco è pronto per giocare come tutti gli altri. Bale sta meglio, ma abbiamo deciso di non rischiarlo".

"Io spero di averlo a disposizione per il clasico - aggiunge Zidane - ma vedremo giorno per giorno. Contro il Bayern dovremo giocare molto bene i nostri tifosi saranno più importanti del solito. Sono la nostra arma in più. Non ci sono segreti nel calcio. La chiave è sempre la stessa, fare tutto il possibile per vincere la partita".



"Il recupero di Lewandowski è sicuramente un vantaggio per loro che ritrovano un centravanti classico, un punto di riferimento importante. Loro hanno giocatori forti in tutti i reparti. Ma Ramos ha le carte in regola per fermarlo. Noi abbiamo preparato bene la partita come quella dell'andata. Ma questo non ci garantisce nulla. A decidere come sempre saranno i dettagli". Zidane parla poi di due calciatori molto discussi anche fuori dal campo James e Benzema: "Karim ha molto talento, ma ha anche tanta personalità e reagisce bene alle critiche. James è stato utilizzato poco, ma questo non cambia quello che penso di lui".