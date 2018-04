Real, Zidane: "Io alla Juve? Mai dire mai..."

2 aprile 2018

Zidane scalda Juve-Real Madrid. L'allenatore dei Blancos, in conferenza stampa, ha aperto a un suo possibile ritorno da allenatore a Torino: "Io sulla panchina bianconera? Mai dire mai....Qui ho imparato molto, come giocatore e come uomo - ricorda -. Sono venuto a Torino lasciando la Francia, per me un cambiamento radicale. Mi hanno accolto come una famiglia e ho un buon ricordo di quegli anni. Ma ora sono dall'altra parte e penso alla partita di domani".