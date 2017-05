Real, tegola Carvajal: stagione finita?

3 maggio 2017

Il Real Madrid ha ipotecato la qualificazione alla finale di Champions League, ma rischia di perdere Dani Carvajal per la restante parte di stagione. Il terzino, uscito anzitempo nel match contro l'Atletico, ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. In parole povere 3-4 settimane di stop e stagione praticamente compromessa, visto che la finale di Cardiff è in programma sabato 3 giugno.

Gli esiti degli esami lasciano poche speranze al terzino merengue, che contro l'Atletico ha in pratica chiuso la sua stagione. “Gli esami effettuati oggi dal nostro giocatore Dani Carvajal presso i servizi medici Real Madrid Sanitas, hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro” il bollettino reso noto dal club spagnolo. In parole povere, uno stop di almeno 3-4 settimane, che lo costringerà ad assistere come spettatore agli ultimi match della Liga, mentre rimane una flebile speranza che il terzino possa recuperare per la finale di Cardiff in programma tra un mese esatto.



Un forfait quello di Carvajal che complica i piani di Zidane, ora costretto a giocarsi Liga e Champions con soli tre difensori (Ramos, Varane e Nacho) e che lo vedrà costretto a ripescare il non sempre impeccabile Danilo come terzino destro. Ma a far dormire sonni tranquilli a Zizou c'è un Cristiano Ronaldo sempre più leader e decisivo, avviato alla conquista del quinto Pallone d'oro della sua incredibile carriera.