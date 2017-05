Real, Ronaldo: "Speriamo Buffon giochi male"

31 maggio 2017

CR7 poi parla della sua stagione: "Mi sento bene e mi sono allenato al meglio per arrivare al massimo negli ultimi due mesi della stagione. Sia io che i miei compagni siamo pronti, sappiamo che affronteremo una squadra molto forte ma siamo tranquilli e pensiamo in positivo: siamo convinti di poter battere la Juventus. Differenze con la finale dello scorso anno a Milano? Il nostro modo di pensare non è cambiato, siamo ottimisti, in una finale può succedere di tutto ma in ogni caso siamo convinti che giocheremo una grande partita e vinceremo. La mentalità è la stessa della scorsa finale, vogliamo vincere".



Juve e Real Madrid le migliori squadre d’Europa?: "Penso di sì, se siamo in finale di Champions significa che quest’anno siamo state le migliori d’Europa. Sarà una grande battaglia e una bellissima partita tra una squadra che difende molto bene e noi che abbiamo un attacco molto forte. E naturalmente speriamo che alla fine vinca il Real". Ronaldo che non ha preferenze tra Isco e Bale: "Io non sono l’allenatore. A me interessa solo giocare e interessa solo che il Real vinca. Non spetta a me dire chi deve giocare perché è compito dell’allenatore scegliere i migliori. Bale è un grande giocatore ma anche Isco ha fatto vedere ottime cose in questo finale di stagione. Vedremo chi verrà schierato".