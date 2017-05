Real: Ronaldo "Chi tra Monaco e Juve? Voglio la finale e basta"

2 maggio 2017

"La squadra è stata fantastica e fare tre gol in una semifinale non è facile, io ho fatto il 400° gol ma la strada è ancora lunga. Ora abbiamo un buon vantaggio, ma la qualificazione non è finita. Restiamo concentrati per arrivare all'obiettivo, che è la finale". Così Cristiano Ronaldo, assoluto protagonista del 3-0 del Real all'Atletico. "Chi preferisco tra Monaco e Juve? Io preferisco vincere e andare in finale per giocarla, contro chiunque".