Real-Napoli, la conferenza di Sarri in diretta

14 febbraio 2017

LE PAROLE DI SARRI IN CONFERENZA

E LE PAROLE DI ALBIOL E CALLEJON

: "Il nostro pubblico è in grado di emozionare e darci una spinta sempre e comunque. Ci ha sempre aiutato anche quando i risultati non c'erano. Su questa partita sento dire tante cavolate: giochiamo contro i campioni d'Europa, i primi in Spagna e i campioni del mondo.e vedere se possiamo competere con squadre di livello mondiale., ma sono sicuro che i miei daranno il 100%. I complimenti di Zidane fanno piacere, ma non cambia il mio pensiero. Ha la fortuna e la bravura di allenare una squadra che viene sempre a capo delle partite per la straripante qualità che hanno in rosa. Per noi la partita sarà pericolosissima anche quando magari prenderemo in mano il gioco., sapendo che forse non basterà. Se saremo timorosi sarà peggio".E' un'emozione particolare perché qui abbiamo vinto tanto. E' una sfida importante per il Napoli e in questi 180 minuti vogliamo mettere in difficoltà il Real, anche se sarà difficile. Abbiamo la convinzione di poter fare grandi coseE' importante, ma non determinante perché l'avversario è sempre difficile. Dobbiamo provare a mettere in difficoltà il Real MadridConosciamo le caratteristiche del loro attacco, ma sappiamo che sarà molto dura giocare contro il Real. Daremo tutto e faremo il nostro gioco per tenere aperta la qualificazione in vista del ritornoCallejon: non siamo una squadra molto matura in Europa, ma abbiamo la possibilità di dimostrare di essere all'altezza. La poca esperienza potrebbe diventare una cosa positivaStiamo crescendo anno dopo anno. Dopo un ottimo girone, possiamo mostrare il nostro gioco anche qui. E' una partita che può cambiare anche in un secondo, ma lo sappiamo. Entreremo in campo con una mentalità che ci potrebbe consentire di superare le difficoltà e daremo tutto per mettere in difficoltà il Real. Potrebbe essere una tappa per continuare a crescere. Abbiamo ragazzi di qualità e carattere, questo stadio è simile allo Stadium. Sono partite che piacciono a tutti.Cristiano è uno dei giocatori migliori del mondo. Bisogna fermare la squadra e conterà la fase difensiva di tutti. Sappiamo che sono forti in ripartenza e dovremo fare una partita compatta per fermare tutti, sono tanti bravi non solo RonaldoIl Real Madrid è favorito, ma noi abbiamo tanta voglia di fare bene e crescere come squadra e societàNoi veniamo qui per giocare la nostra partita. Ci troviamo bene col modo di giocare di Sarri e continueremo a giocare così, anche perché sta dando risultati. In una sfida andata-ritorno il pareggio sarebbe buono, ma sappiamo tutte le difficoltà del caso. Ma non possiamo tradire la nostra mentalità e cercheremo di vincere. E' fondamentale per noi

Callejon: il pari sarebbe un buon risultato, ma è importante fare gol in vista del ritorno. Vogliamo uscire dal campo sapendo che abbiamo giocato la nostra partita



Callejon, è più importante questa partita o quella del ritorno dal vostro punto di vista tattico?

Sono entrambe importanti. Giocare al Bernabeu è sempre bello, ma saranno importanti allo stesso modo



Vi è rimasto qualche amico nel Real Madrid?

Abbiamo amici nel loro spogliatoio come Carvajal, Nacho. Poi anche altri che abbiamo conosciuto prima