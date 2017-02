Real-Napoli 3-1, Sarri risponde a De Laurentiis: "Le scelte le faccio io"

15 febbraio 2017

"Non sono d'accordo con De Laurentiis. Il responsabile delle scelte sono io, se ha qualcosa da dirmi mi chiamerà. Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario fortissimo. L'unico appunto è che abbiamo sbagliato troppi passaggi nella nostra metà campo e ci siamo complicati ancora di più la partita - ha commentato Sarri a Premium Sport -. Pur non facendo la nostra migliore partita, possiamo ancora qualificarci anche se sarà difficilissimo. Sono convinto che al San Paolo gli faremo passare una brutta serata, anche con l'aiuto del pubblico". E' mancata un po' di personalità: "Individualmente il Real è più forte di noi, ma non avremmo dovuto sbagliare così tanti passaggi. C'erano delle praterie da attaccare, ma purtroppo le abbiamo vanificate spesso sbagliando al secondo passaggio. Questo ha compromesso l'esito della sfida, ma non è stata una partita pessima del Napoli" . De Laurentiis ha salvato solo Insigne, puntando il dito contro la gestione della rosa da parte di Sarri e la mancanza di sperimentazione: "Non ho capito bene i riferimenti, ma ne parlerò con lui. Milik è stato infortunato, ma è talentuoso e poteva darci qualcosa in area nel finale. Pavoletti al momento mi dà garanzie sui novanta minuti, ma ho scelto il polacco per il finale di gara. In panchina potevo portarne solo sette e c'era posto solo per un attaccante centrale, ma non vedo perché fare polemica per forza. Il Real è più forte e lo sappiamo, ma siamo rimasti in partita".

"Al ritorno proveremo a vincere la partita, sperando di giocare meglio e sbagliare meno - ha commentato Sarri in conferenza stampa -. Io sono tutti i giorni a Castel Volturno e vedo i ragazzi. Le scelte le faccio io e non il presidente, ma secondo me abbiamo fatto quello che potevamo fare. L'opinione del presidente conta sempre, ma preferisco che dica le cose a me. Contro il Real non abbiamo avuto il coraggio che volevamo avere, ma quelle volte che abbiamo sviluppato il nostro gioco abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Con tutti questi errori tecnici diventa difficile fare il nostro gioco, ma giocare contro il Real Madrid non è facile. In queste partite comunque si cresce. Abbiamo dimostrato di poterci stare anche perché il Real Madrid ha fatto la miglior partita degli ultimi tre mesi, mentre il Napoli non ha giocato come sa. Se giocheremo al nostro livello, la sfida sarà più equilibrata".



Su Mertens: "Abbiamo fatto di necessità virtù, stasera non ha fatto la miglior partita ma nonostante questo ha creato due palle gol nette a Madrid contro il Real. Maradona ha parlato con la squadra prima della partita e qualcosa di sicuro ha scatenato e non a caso abbiamo approcciato bene la partita. La cazzimma di Insigne? Non posso valutare questo aspetto perché la squadra ha sbagliato troppo dal punto di vista tecnico. Contro il Real non si possono perdere tanti palloni nella nostra metà campo".



Al ritorno servirà l'impresa: "Non abbiamo fatto una partita pessima, ma potevamo fare meglio soprattutto in ripartenza. Il Real Madrid non ha creato tante occasioni da gol nitide. Molti palloni glieli abbiamo consegnati noi, ma stiamo parlando di una partita in cui abbiamo sbagliato tanto. Le possibilità al ritorno ci sono perché sappiamo di poter fare di più, anche se sarà difficilissimo. Ci sarà da fare diversi gol, ma la squadra avrà la convinzione di provarci".