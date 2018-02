Real Madrid: Zidane "Vittoria della squadra, Ronaldo extraterrestre"

14 febbraio 2018

"E' una vittoria di tutta la squadra, ognuno ha dato il suo contributo". Zidane elogia il Real dopo il 3-1 al Psg in rimonta. "Abbiamo giocato bene e il risultato ci rende felici. Ronaldo? Se dicono che Messi è un extraterrestre, allora lo è anche lui. Quando ci sono serate così, lui c’è sempre. Obiettivo terza Champions di fila ora che in campionato il distacco è ampio? Nel calcio non si sa mai: dobbiamo continuare a ragionare gara dopo gara".