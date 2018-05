Real Madrid, Zidane: "Stiamo facendo la storia"

26 maggio 2018

"Stiamo facendo la storia, viviamo per emozioni come questa". Zinedine Zidane è il primo tecnico della storia a vincere tre Champions di fila: "E' anche una mia vittoria, ma l'importante è il lavoro di tutti perché non si vince singolarmente. Godiamoci queso momento". A sporcare la festa le parole d'addio di Cristiano Ronaldo: "Pensiamo ad altro, poi vedremo che succederà". Decisivo Bale: "Ha fatto una grandissima partita".