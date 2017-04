Real Madrid, Zidane: "Ronaldo lascia sempre il segno nelle gare importanti"

12 aprile 2017

Una doppietta di CR7 piega il Bayern Monaco 2-1 e avvicina il Real Madrid ai quarti di finale: "Abbiamo visto un grande Ronaldo - commenta Zidane a Premium Sport -. Ha fatto due gol e poteva farne anche un terzo. Dicono che quando non segna è un problema, ma nelle partite importanti c'è sempre. Io allievo ho battuto il maestro Ancelotti? No, non è così. Carlo per me è un maestro e ho grande rispetto per lui".