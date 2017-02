Real Madrid, Zidane: "Il gioco di Sarri è bellissimo, temo l'attacco del Napoli"

14 febbraio 2017

LE PAROLE DI ZIDANE IN CONFERENZA

Come sta vivendo le critiche che stanno colpendo Benzema?

Ognuno può pensarla come vuole. Io lo vedo concentrato e pronto. Nessuno può mettere in dubbio le sue qualità e io sono contento di quello che sta facendo



Bale sarà convocato? Quanto vi è mancato?

E' la prima settimana che si allena col gruppo. Sta bene e non ha dolore. E' recuperato, ma sappiamo che è fuori da tre mesi e deve recuperare lavorando



Quanto è importante non prendere gol?

Quando giochiamo in casa dobbiamo provare a non prendere gol. E' sempre stato così, ma io chiedo ai miei ragazzi di giocare come stiamo facendo ultimamente, con concentrazione. E' una partita da 50 e 50, giochiamo prima in casa e sappiamo che possiamo fare male al Napoli, ma anche che loro possono metterci in difficoltà. Siamo pronti



Allegri e Sarri stanno avvicinando il calcio italiano a quello europeo? Cosa pensi di Sarri?

Maurizio sta facendo giocare benissimo il Napoli, il suo è un ottimo lavoro. Guardare il Napoli giocare è molto bello. Lui e Allegri stanno facendo bene e penso che si stiano avvicinando all'Europa, con giocatori molto giovani. Questo farà bene al calcio italiano



Dov'è la chiave per poter vincere il titolo due volte di fila?

Sappiamo tutti la difficoltà di questa competizione. Non è che eliminare un avversario importante basta per vincere la competizione. E' una cosa che va affrontata passo per passo e gara dopo partita. Ovvio che tutti vorremmo vincere la Champions, ma è un cammino duro e lungo. Noi stiamo bene e recuperiamo giocatori importanti. Avrò più difficoltà per fare la formazione, ma meglio così



E' una prima finale quella contro il Napoli?

L'unica finale è quella di Cardiff. Quella contro il Napoli è una sfida importante contro un avversario forte, ma è solo una partita



Che difficoltà ha giocare il ritorno in trasferta?

E' tutta questione di mentalità. Noi crediamo molto in questa competizione e dobbiamo sapere che domani dobbiamo vincere. Kroos? Non ha giocato in queste settimane, ma è pronto perché è forte. Tutta la rosa è pronta per queste partite



Cosa ti ha portato la tua esperienza italiana?

Quando sono stato in Italia sono cresciuto molto come calciatore, per dare tutto fino all'ultimo minuto. Ora sono nel club più grande del mondo e sto crescendo come persona e come allenatore



Teme di più l'attacco dei piccoli del Napoli o la presenza di Maradona a supporto?

Con tutto il rispetto per Diego, temo più l'attacco del Napoli e quelli che staranno in campo. Noi abbiamo le nostre armi e sarà sicuramente una bella partita



Cosa la preoccupa di più del Napoli? Voi userete la vostra esperienza?

Loro in attacco sono molto forti e hanno molta intensità e velocità. Non mi piacciono gli attaccanti piccoli, ma sono molto forti. Noi abbiamo le nostre qualità per vincere la partita



Quest'anno siete favoriti per la Champions a differenza dell'anno scorso: che scenario preferisci?

Il Real Madrid è sempre favorito perché è il Real. Ma per vincere bisogna giocare, non servono i pronostici



Che contromosse hai studiato per fermare le ali del Napoli?

Voglio una squadra profonda e intensa. Dobbiamo essere concentrati perché sicuramente ci saranno periodi del match in cui soffriremo, ma dobbiamo essere pronti. Dobbiamo ridurre al minimo i periodi di sofferenza



James giocherà dal primo minuto?

Sarà convocato e pronto per giocare. Domani saremo tutti concentrati per vincere la partita



Che sistema adotterai contro il Napoli?

Lo scoprirete domani





LE PAROLE DI MODRIC



Com'è cambiato Modric da quanto arrivasti al Real oggi che sei vicino alle duecento presenze?

Sono cambiato molto e abbiamo vinto tanto. Sono cresciuto a fianco di grandi giocatori e con grandi allenatori. Sono molto contento del mio rendimento e spero di rimanere qui ancora a lungo



Il Napoli come il Real Madrid piace tenere la palla? Come vedi la battaglia per il possesso?

Loro sono una buona squadra e non solo a centrocampo. Hanno ottimi giocatori anche in attacco e sarà una partita difficile. Noi dovremo entrare bene in partita e giocare bene



Cosa avete imparato dall'eliminazione col Celta?

E' una competizione diversa, quello che è successo a Vigo è ormai il passato. Guardiamo avanti, dovremo giocare bene dall'inizio e imponendo il nostro gioco come abbiamo fatto per tutta la stagione. Il Napoli è un avversario duro, ma giochiamo in casa e per noi è importante vincere questa sfida senza prendere gol



Cosa vi preoccupa di più di questa sfida?

Stanno giocando molto bene, ma noi giochiamo davanti al nostro pubblico e vogliamo approcciare bene alla sfida. Il Real Madrid sta bene e lo dimostreremo



Come sta davvero il Real Madrid?

Stiamo bene e abbiamo vinto le ultime due partite. Ci stiamo allenando bene e siamo pronti per fare una buona partita



Maradona sarà alla partita, cosa pensi di lui?

L'ho incontrato qualche volta. E' stato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Siamo onorati di averlo in tribuna per la sfida, ma per fortuna non gioca



Zidane ha cambiato modulo di recente, state facendo fatica ad impararlo?

Credo che abbiamo fatto buone partite con questo sistema, ma non è tutto. L'importante è quello che facciamo in campo. Dobbiamo dare tutto e non dipende tutto dal modulo. E' importante avere diversi sistemi di gioco da poter cambiare in partita



Come sta Gareth Bale e come ha passato questo periodo di stop?

E' sempre difficile stare fuori per infortunio, ma sta recuperando bene. Ha la testa forte ed è determinato a tornare più forte di prima. Non ha mai mollato e siamo contenti di averlo con noi



Nessuna squadra ha vinto due Champions di fila: voi ce la potete fare?

Certo pensiamo di poter essere la prima squadra a farcela, ma non dobbiamo giocare per quello. Dobbiamo giocare sfida per sfida e non guardare così avanti. Ovviamente vorremmo giocarcela a Cardiff



Quale sarà la chiave per te?

Ci aspettiamo una sfida molto difficile