Real Madrid: Zidane "Con l'Atletico sfida da 50 e 50. Non pensiamo al ritorno"

1 maggio 2017

"Andiamo a giocare una partita contro un avversario che ci conosce molto bene, è una sfida da 50 e 50". Zinedine Zidane non vede il suo Real Madrid favorito alla vigilia del primo confronto di Champions League contro l'Atletico. "Faremo il massimo per vincere la partita. Anche uno 0-0 potrebbe andare bene? Pensiamo solo a vincere, sia in casa che fuori. Non dobbiamo pensare che ci siamo il ritorno. I tifosi chiedono Isco? Vedranno domani".

"Il passato è il passato e non ci si può contare sopra. In passato abbiamo vinto ma questo non significa che accadrà anche questa volta", ha proseguito Zidane. Grande rispetto per gli avversari: "Simeone e Burgos stanno facendo un lavoro fantastico. Conosco un po' Burgos, mi piace e lo rispetto molto. Simeone lo conosco solo come avversario in campo, ma anche per lui il mio rispetto è massimo. Ci siamo preparati bene e siamo pronti. Non si sa mai cosa potrà accadere, ma non vediamo l'ora di scendere in campo". Per quanto riguarda i singoli: "Varane è pronto, ma saremo senza Pepe che non ha recuperato. Sono contento con Nacho, Ramos e Varane, con loro ci giocheremo il finale di stagione", ha concluso.