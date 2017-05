Real Madrid, Zidane: "Non pensiamo all'andata, servirà partita perfetta"

9 maggio 2017

Come Massimiliano Allegri, dunque, Zidane non dà per scontato il passaggio del turno. Eppure la fiducia è tanta, come è anche alto il morale e la condizione fisica. Tutti pronti, tranne Carvajal e Bale, che non ci saranno. "Fisicamente siamo in un momento molto buono: tutti sono al top, sia chi gioca di più sia quelli che entrano a partita in corso". La storia è lì ad un passo: "Sono 8-9 mesi che lavoriamo per questo traguardo, che è il più importante per tutti".



Il Real è compatto e non si lascia distrarre: il 3-0 non deve far rilassare i giocatori. "Nel calcio non si sa mai quello che può succedere, per questo dobbiamo essere concentrati, pronti: servirà un'altra partita perfetta. Anzi, servirà pensare e preparare il match come se fosse quello della vita: con l'esperienza che abbiamo, sappiamo che sarà un incontro differente da quello del Bernabeu. La finale è ad un passo, ma non ci siamo ancora".



Il segreto di questo Real è semplice, secondo Zidane: "Tutti hanno fame, tutti vogliono sempre fare meglio. Ci anima una grande passione. Anche se gli impegni sono tanti i giocatori sono felici, giocano, riposano, tornano in campo".



L'avversario, e il clima del Calderon, non sembrano preoccupare troppo Zidane: "Penso solo alla partita, loro avranno le loro armi ma questo non cambierà i nostri programmi. Affrontiamo la gara come sempre, entreremo in campo pensando di vincere. Stiamo facendo il massimo per raggiungere quello che vogliamo e i miei giocatori lavorano con grande professionalità. Abbiamo la possibilità di dimostrarlo".



E tra i sogni del Madrid c'è il doublete, ovvero la vittoria della Liga e della Champions: "Bisogna fare i conti con la storia di questo club, che aiuta comunque a prepararci in occasioni come questa. Ma il nostro unico pensiero deve essere la semifinale".