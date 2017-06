Real Madrid, Morata: "Tornare in Italia? Vorrei restare qui, poi vedremo"

3 giugno 2017

E' una gioia contenuta quella di Morata , che è ancora legato alla Juventus : "Sono contento perché abbiamo vinto la Champions, ma mi dispiace perché ho la gente juventina nel cuore - dice a Premium Sport -. Due anni fa ero anch'io nella loro situazione e so quello che si prova, ma faccio i complimenti alla Juve perché hanno fatto una grande Champions. Di nuovo in Italia? Sicuramente no, vorrei continuare qui. Poi vedremo cosa succede ma è difficile".

L'attaccante spagnolo è nel mirino del Milan: "Non lo so, leggo i giornali ma non so nient’altro. L’Italia mi piace ma sono contento qui, il Real è la mia squadra e Madrid la mia città. La Juve è la mia seconda casa, non si sa mai...".