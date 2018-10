Real Madrid, Marcelo ai giornalisti: "Invidiosi perché non sapete giocare a calcio"

24/10/2018

Post-partita agitato in casa Real Madrid, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Viktoria Plzen in Champions League. In zona mista Marcelo parla con i giornalisti, gli viene chiesto se la squadra fosse uscita dalla crisi e la risposta è dura: "Siete voi a parlare di crisi, così danneggiate lo spogliatoio. I giornalisti fanno così perché provano invidia visto che non sanno giocare a calcio". Ne nasce un botta e risposta con reporter in particolare che gli ricorda "so giocare a calcio, e comunque ho studiato per fare il giornalista: perché dovrei provare invidia?".