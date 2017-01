Real Madrid, la difesa è il miglior attacco

23 gennaio 2017

Non solo prende pochi gol, in campionato sono 17 in 18 partite, ma ne realizza moltissimi. La difesa di Zidane è un'arma tattica decisiva su cui in Europa nessun altro può contare. Il concetto di "la difesa è il miglior attacco" nel caso del Real Madrid è preso quasi alla lettera, consegnando ai tabellini di tutte le competizioni ben 18 gol, più di quanti segnati dalle intere rose di Empoli, Crotone, Palermo e Pescara in questa stagione di Serie A, ma anche da Granada e Leganes per restare nella Liga. Un grattacapo enorme per Sarri e il Napoli che contro lo squadrone di Madrid si giocheranno gli ottavi di finale di Champions League.



Se Cristiano Ronaldo, Benzema e Modric tra gli altri non bastavano al tecnico azzurro per passare diverse notti insonni con l'avvicinarsi dell'appuntamento, ci sono i numeri da bomber di Sergio Ramos a metterci il carico. Il capitano del Real, autore della doppietta decisiva nell'ultimo turno di Liga vinto 2-1 contro il Malaga, in questa stagione ha segnato già 8 reti, il migliore in Europa e con distacco, senza ausilio di rigori o punizioni, superando già a gennaio il suo record di marcature stagionali (sette nel 2013-14 e 14-15). Ma anche i compagni non scherzano: Varane ha siglato 4 gol, Marcelo - che è in dubbio per la sfida agli azzurri dopo l'infortunio - due, più le singole marcature di Carvajal, Nacho, Pepe e Danilo.