Real Madrid, Cristiano Ronaldo salta l'Eibar: Napoli a rischio?

3 marzo 2017

Campanello d'allarme in casa Real Madrid. Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla trasferta con l'Eibar dopo non essersi allenato con il gruppo, aprendo un problema a Zidane che affronterà la sfida anche senza Bale e Morata squalificati. Nonostante l'assenza a Ipurua, CR7 dovrebbe regolarmente recuperare per la sfida di Champions League contro il Napoli, ma il tecnico francese non potrà vivere una vigilia tranquilla verso il San Paolo.