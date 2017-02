Real Madrid, Bale 'vede' il Napoli: "Non potevo aspettare ancora"

13 febbraio 2017

Buone notizie per il Real Madrid. Gareth Bale ha svolto per la prima volta tutto l'allenamento con il resto del gruppo e dunque potrà essere convocato per la grande sfida di mercoledì in Champions League contro il Napoli. "Non potevo aspettare ancora per tornare", ha scritto sul suo profilo Twitter il gallese, che scalpita per esserci. L'ultima parola spetterà a Zidane: inutile correre rischi se il giocatore non è ancora pronto.