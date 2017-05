Real Madrid: è il miglior Cristiano Ronaldo di sempre

18 maggio 2017

Se Zidane è arrivato a questo punto della stagione a giocarsi due titoli, molto lo deve alla forma straordinaria del fenomeno portoghese che, nel momento cruciale della stagione, ha lasciato alle spalle un inizio complicato per fare quello che gli riesce meglio: segnare ed essere decisivo. Lo ha dimostrato al Balaìdos di Vigo con una doppietta nel recupero di Liga in casa del Celta che ha messo il Real a un solo punto dalla conquista del campionato, ma non è stato un exploit, anzi. Nell'ultimo mese Ronaldo ha infilato la porta avversaria 13 volte indirizzando con decisione il destino dei Merengues.



Come al Celta, la stessa sorte era capitata al Siviglia qualche giorno prima con tanto di sinistro chirurgico all'incrocio dei pali, decisivo come contro il Valencia nel rush finale della Liga dopo la sconfitta nel Clasico che avrebbe potuto riaprire la faida col Barcellona. Ma se in campionato i suoi gol stanno firmando la corsa fino al traguardo, ben più netta è la sua sigla sul cammino di Champions. La tripletta contro il Bayern Monaco prima e quella all'Atletico Madrid poi, sono il chiaro segnale del momento di forma dell'asso di Madeira, frutto anche dell'abile gestione stagionale di Zidane.