Real ko, CR7 affonda: "Più deboli senza Pepe, James e Morata"

2 novembre 2017

Dal ko in Liga a quello in Champions. Dagli otto punti di svantaggio dal Barcellona a una classifica europea che non preoccupa in chiave qualificazione ma vede comunque davanti il Tottenham. E per il Real campione di Spagna e d'Europa, il tutto suona decisamente male. Tanto male che lo stesso Cristiano Ronaldo, autore del gol del 3-1 nella sconfitta di Wembley, non ha taciuto il suo disappunto, con u j'accuse preciso e circostanziato: "Tutti i giocatori che se ne sono andati ci rendevano più forti" ha detto il portoghese. "Non è una scusa, però elementi come Pepe, James e Morata di rendevano più forti. I ragazzi sono il nostro futuro, però sono giovani e si nota la poca esperienza. E' un periodo negativo, ma sono sicuro che riusciremo a cambiare. Non è come vogliamo, però il calcio cambia. Abbiamo molto tempo per migliorare. Preoccupato? I conti si fanno alla fine".



E una mano tesa a Zidane, finito anche lui nel mirino della stampa spagnola, è arrivata anche da Sergio Ramos, leader dello spogliatoio merengue: "Capiamo che questa sconfitta può alimentare il pessimismo, ma il Real Madrid si rialzerà: quelli che ora ci danno per morti dovranno ricredersi".