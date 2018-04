Real, Cristiano Ronaldo: "Era rigore, non capisco le proteste della Juve"

11 aprile 2018

"Non capisco tutte le proteste da parte della Juve. Su Lucas è rigore, viene caricato da dietro, se non danno il rigore è gol". Parola di Cristiano Ronaldo sull'episodio contestato dai bianconeri. "Abbiamo sofferto, la partita di oggi ci serva da lezione". "Mi dicono tutti che il rigore ci fosse - gli fa eco il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane - In ogni caso è stato assegnato e la decisione non si può cambiare".

"Nel calcio non ti regalano nulla, devi combattere fino alla fine - ha proseguito CR7 - Oggi il Real Madrid avrebbe potuto segnare più gol, ma la Juve e Buffon sono stati bravi". "Loro hanno giocato bene, ci abbiamo però creduto fino alla fine e tra le due partite abbiamo meritato di passare - ha detto ancora Zidane nel dopo partita - All'andata potevano segnare e non l'hanno fatto, noi abbiamo fatto lo stesso al ritorno se non allo scadere. E' il calcio". Su Buffon. "Non meritava il rosso ma credo che questo non cancelli niente di quello che ha fatto in carriera. E' un giocatore enorme e resterà sempre così".