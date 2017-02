Real, Coentrao tocca duro Cristiano Ronaldo: che spavento per Zidane!

10 febbraio 2017

Lo spavento dura cinque minuti. Proprio durante il quarto d'ora di allenamento aperto alla stampa. I giocatori del Real Madrid stanno effettuando il classico torello di riscaldamento quando Coentrao, cercando di recuperare il pallone, tocca coi tacchetti il piede di Cristiano Ronaldo. Il Pallone d'Oro accusa il colpo, inizia a saltellare e fa smorfie di dolore: che si è fatto? Apparentmente nulla di che, dopo poco torna in gruppo e riprende a lavorare coi compagni.



Ma il contatto c'è stato, il dolore pure, lo spavento anche. Non dovrebbe essere nulla di che, visto che poi Cristiano ha concluso la sessione di allenamento ma, trattandosi del portoghese, a cinque giorni dalla sfida di Champions con il Napoli, tutto va valutato con la massima cautela. Cautela che Zidane, che per la prima volta da parecchio tempo a questa parte avrà addirittura problemi di abbondanza in vista del match di Liga contro l'Osasuna, sta usando con Bale che oggi è stato il solo dei giocatori madridisti a continuare il lavoro di recupero in palestra.