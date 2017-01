Real: Bale corre verso il Napoli grazie alla macchina della Nasa

26 gennaio 2017

Gareth Bale corre verso il recupero. Il gallese sta provando ad accelerare i tempi per essere pronto per la sfida di ritorno contro il Napoli in Champions e per farlo sta utilizzando tutti i mezzi possibili. Uno di questi è l'AlterG, un'apparecchiatura che dà la possibilità di correre in un ambiente nel quale può essere modificata la pressione dell'aria. Bale, con lo strumento sviluppato dalla Nasa, si è allenato sul tapis roulant, postando il video su Twitter.