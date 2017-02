Real: allarme rientrato per CR7, Bale invece è out

14 febbraio 2017

Cristiano Ronaldo in campo coi compagni nella rifinitura pre-Napoli . Allarme - sempre che poi di allarme si potesse realmente parlare - rientrato: il Pallone d'Oro è pronto per il Napoli . Dopo l'allenamento svolto singolarmente ieri per smaltire i postumi di un colpo rimediato in Liga, il portoghese oggi ha lavorato col gruppo. Niente da fare invece per Bale . Zidane ha deciso di non rischiarlo e non l'ha convocato per la sfida col Napoli.

Il colpo alla gamba destra rimediato contro l'Osasuna non preoccupa. Ieri solo un eccesso di scrupolo aveva portato Ronaldo a svolgere lavoro differenziato, oggi invece - nei 15 minuti di rifinitura aperti alla stampa - il portoghese ha mostrato di essere in piena forma. Con lui c'era anche Bale, ma Zizou ha deciso di non inserirlo nella lista dei giocatori disponibili per il big match. Fermo da novembre per un brutto infortunio alla caviglia, il gallese sta spingendo per tornare il prima possibile ad affiancare CR7 e Benzema, ma il tecnico dei Balncos ha scelto la via della prudenza e della massima cautela. Per rivedere Bale in campo, infatti, occorrerà avere ancora un po' di pazienza.