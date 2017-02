Real: allarme Cristiano Ronaldo, non si allena per una contusione. Bale scalpita Il portoghese ha lavorato solo in palestra. Secondo allenamento con il gruppo per il gallese. Tornano Marcelo e Carvajal

13 febbraio 2017

Allarme Cristiano Ronaldo in casa Real. A due giorni dalla sfida di Champions contro il Napoli, niente campo ma solo palestra per il portoghese, alle prese con una contusione alla gamba destra, rimediata sabato contro l'Osasuna. Le buone notizie arrivano da Gareth Bale, che per il secondo giorno consecutivo ha svolto tutto l'allenamento con il resto del gruppo e dunque potrebbe essere convocato. L'ultima parola spetterà a Zidane.

"Non potevo aspettare ancora per tornare", ha scritto sul suo profilo Twitter il gallese, che scalpita per esserci. Secondo quanto riferisce As, Bale, reduce da un intervento alla caviglia destra dopo la lussazione dei tendini rimediata nella sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona a fine novembre, punta a essere convocato per il match contro gli azzurri anche se la decisione finale spetterà al tecnico Zidane in base agli ultimi allenamenti. Il tecnico dei merengues, vista la fragilità muscolare, non vorrebbe correre rischi.

RIECCO MARCELO E CARVAJAL Il ritorno di Bale, mercoledì, sarà soltanto un segno distintivo: non potrà scendere in campo. Decisivi invece i recuperi di Marcelo e Carvajal. La partita col Napoli era l'obiettivo fissato per il ritorno di entrambi: il brasiliano, a dire il vero, è già stato schierato sabato a Pamplona, contro l'Osasuna, pur non sembrando al top della condizione; il nazionale spagnolo, invece, si appresta a tornare dall'inizio, dopo un mese di stop. I due, secondo una statistica del quotidiano Marca, sono i giocatori che in Europa hanno fornito più assist: dodici.

