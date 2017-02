Real, Zidane non si fida: "Al ritorno soffriremo sicuramente"

15 febbraio 2017

La qualificazione del Real Madrid ai quarti non è ancora in cassaforte e lo sa bene Zinedine Zidane . Il tecnico dei Merengues tiene alta la guardia dopo la vittoria per 3-1 contro il Napoli: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sofferto ma non significa niente. Dobbiamo giocarci il ritorno, a Napoli soffriremo sicuramente e vedremo come andrà". L'elogio poi va ai suoi giocatori: "Abbiamo dovuto fare una grande partita per vincere".

Qualche fischio di troppo per Benzema nonostante il gol: "Sono l’unico ad avere fiducia in lui? Non sono l’unico ad averne. Lo criticano ma lui ha personalità e per lui non è niente. Gli mancava il gol, l’ha fatto e sono contento per lui. Benzema non è solo un giocatore che fa gol, Karim fa molte cose importanti per noi".



Fatica anche Cristino Ronaldo: "Solo due gol in Champions? Lui è forte comunque, non ha segnato oggi ma non fa niente, abbiamo vinto 3-1 e aspettiamo il ritorno. L’importante è giocare bene come fatto in questo match".