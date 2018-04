Ranking Uefa stagionale: City e United in vetta, Roma e Juventus decime

19 ottobre 2017

Napoli solo diciottesimo a 7,300, ma precede il deludente Atletico Madrid per quanto riguarda il 2017/2018: nella classifica pesa anche il playoff superato contro il Nizza. Da segnalare anche il quinto posto stagionale del Besiktas, a punteggio pieno nel girone B di Champions.

Nella classifica generale, che somma i risultati degli ultimi 5 anni, tutto invariato nelle prime posizioni. Comanda sempre il Real Madrid a 157,685 con 21 punti di vantaggio sui cugini colchoneros, che mantengono il secondo posto per una lunghezza nei confronti del Barcellona, poi Juventus quinta e Napoli dodicesimo, tallonato dal Chelsea.



Sorpasso per la Roma nei confronti dell'Ajax: ora i giallorossi sono ventiseiesimi e hanno messo nel mirino la Dinamo Kiev e il Basilea. Se la squadra di Eusebio Di Francesco dovesse riuscire a qualificarsi agli ottavi, è probabile un ulteriore balzo in avanti per tentare di arrivare alla seconda fascia di Champions League la prossima stagione.



L'Italia, aspettando le partite di Europa League, mantiene il terzo posto della classifica per federazioni davanti alla Germania per poco meno di un punto, mentre è seconda dietro l'Inghilterra nella stagione insieme al sorprendente Cipro. Merito dell'inatteso pareggio dell'Apoel Nicosia contro il Borussia Dortmund, ma se l'Atalanta dovesse battere l'Apollon Limassol, il secondo posto tricolore sarebbe solitario, Nizza e Aek Atene permettendo.