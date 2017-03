Ranking Uefa: Juve prima nel 2016/17, l'Italia rischia il quarto posto

16 marzo 2017

La stagione in corso, dunque, sorride ai bianconeri che in termini di coefficiente hanno ottenuto più punti e quindi una maggior valutazione in base ai risultati conseguiti in Champions. In questo particolare ranking, aggiornato dopo ogni turno, i coefficienti per club sono determinati dalla somma di tutti i punti ottenuti nella stagione in corso, più un 20% del coefficiente della federazione di appartenenza nello stesso periodo. La Juve, con 23.000 punti e coefficiente pari a 25.450, si mette alle spalle l'Atletico di Simeone, i campioni in carica del Real, il Barcellona della MSN e il Bayern di Ancelotti. Questo, come detto, vale per il ranking di questa stagione perché, invece, quello generale, che valuta i risultati degli ultimi 5 anni, continua a essere comandato dal Real, seguito da Bayern, Barça e Atletico. Poi al 5° posto c'è la Juve che precede PSG e Borussia.





E se il ranking per club è positivo, in ottica futuro rischia di essere preoccupante quello per Paesi, dove, al momento l'Italia è stabile al quarto posto dietro a Spagna, Germania e Inghilterra, con la certezza di chiudere in questa posizione l'annata in corso. Ma le cose potrebbero cambiare in futuro perché alle nostre spalle la Francia (con il Monaco ai quarti di Champions) e la Russia (che ha Rostov e Krasnodar n Europa League) guadagnano punti. In questa classifica si tiene conto dei risultati ottenuti dai club delle rispettive federazioni negli ultimi 5 anni in Champions e in Europa League e sono questi ranking a determinare i posti assegnati a ogni Paese nelle successive competizioni per club UEFA. Quindi per ora il quarto posto è salvo ma per il futuro urgono risultati per aumentare il coefficiente e non veder ridurre il numero delle nostre squadre nelle competizioni continentali.