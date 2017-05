Ranking Uefa 2016/17: comanda la Juventus

12 maggio 2017

Come la Juventus, nessuno in Europa. Lo dice il campo, ma anche il Ranking Uefa 2016/17 in cui i bianconeri comandano. Un primato conquistato dopo la vittoria nel ritorno della semifinale di Champions contro il Monaco e confermato dalla ininfulente sconfitta del Real Madrid, l'altra finalista di Cardiff, in casa dell'Atletico di Simeone. Punti importanti per la Juve che si conferma al quinto posto della classifica generale per club.