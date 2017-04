Rampulla carica la Juve: "Quest'anno può vincere tutto"

21 aprile 2017

"Il Triplete? Mai come quest'anno per la Juve ci sono grandi possibilità di vincere tutto ". Ai microfoni di "4-4-2", Michelangelo Rampulla carica i bianconeri in vista della doppia sfida col Monaco. "Sorteggio positivo? Non lo so, il Monaco è una buona squadra che ha fatto un’ottima impressione nelle ultime gare - ha spiegato l'ex portiere bianconero -. Attenzione a Mbappè , servirà una grande Juve per andare in finale".

Per Rampulla contro la squadra di Jardim non sarà una passeggiata: "In questo momento era la meno indicata da beccare, è una squadra che gioca bene sia in casa che fuori. Sarà importante non subire gol, perché la base per una squadra vincente è una difesa solida". "La Juventus storicamente è una squadra da doppio confronto, tanto è vero che ha perso molte finali secche ma nelle due sfide ci sono molte componenti diverse che favoriscono o meno la qualificazione - ha aggiunto -. Io infatti ero molto fiducioso per le due sfide contro il Barcellona".



Quanto al Monaco, l'osservato speciale dovrà essere sicuramente Mbappé: "Avranno vita difficilissima contro di lui, anche se non sarà facile per il Monaco segnare a questa Juve". La fase difensiva, dunque, anche questa volta sarà fondamentale: "Gli uomini di Allegri si difendono tutti bene, da squadra. Mandzukic e Cuadrado fanno un lavoro pazzesco sulle fasce: è tutta la squadra che è portata per il sacrificio". Poi sul momento dei bianconeri: "E’ una squadra costruita per arrivare in fondo a tutte le competizioni e ha quasi raggiunto gli obiettivi. E’ cresciuta durante l’anno e con il passare del tempo ha aumentato la sua consapevolezza".



Sul Triplete Rampulla ha le idee chiare: "Credo che la Champions sia una cosa straordinaria, la Juve è arrivata molte volte in finale, vincendo però solo due volte questa competizione. Questa cosa aumenta le motivazioni per vincere". "Questa Juve forte come quella in cui giocavo io? Se vince la Champions sì. A parte gli scherzi non lo so, sono due squadre fortissime - ha concluso Rampulla -. La Juventus dove giocavo ha fatto 5 finali di coppe europee ma comunque ogni squadra fa parte della propria epoca e non mi piace molto fare paragoni".