Ramos: "Col Napoli cercheremo di non prendere gol"

13 febbraio 2017

Per festeggiare il traguardo delle 500 gare con il Real Madrid, Sergio Ramos ha risposto ai tifosi con una chat su Facebook Live. Tra i tanti temi, anche la Champions . "Il Napoli è una grande rivale che attraversa un ottimo momento di forma - ha spiegato il difensore - Cercheremo di non prendere gol per rendere più tranquillo il ritorno". Sulla finale a Cardiff: "Speriamo di poterci essere, ma dobbiamo fare un passo alla volta".

Ramos parla del particolare feeling tra la Champions e il club merengue. "Dobbiamo concentrarci ora sulla Champions League, sarà molto difficile. La Champions è diversa, è complicata, i tifosi la vivono diversamente, ma speriamo che sia una buona stagione su ambo i fronti. In campionato siamo al comando e dipendiamo da noi stessi ma speriamo di fare bene anche in Europa".



Nessun dubbio su quale sia il gol più importante realizzato con il Real. "Tutti sono speciali, ma credo quello che ci ha regalato la Decima. 500 presenze? Sono molto orgoglioso, non me l'aspettavo. Non avrei immaginato di raggiungere una cifra così importante".