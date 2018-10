Psv, Van Bommel: "L'Inter ha anche punti deboli, noi non dobbiamo avere paura"

02/10/2018

Mark Van Bommel è fiducioso per la sfida del Philips Stadion contro l' Inter . L'allenatore del Psv Eindhoven spera di migliorare il suo score da calciatore contro i nerazzurri, specialmente in Champions League , perché l'ultimo incrocio è coinciso con una sconfitta dolorosa, quella della finale a Madrid del 22 maggio 2010. Come 8 anni fa, anche oggi i nerazzurri schierano molti stranieri in campo, ma secondo l'ex centrocampista olandese non cambia l'impronta tattica: "L'Inter come le altre grandi squadre italiane ti dà sempre il senso che stai giocando bene, poi succede qualcosa all'improvviso che cambia la partita . In Italia ci sono piccole differenze tra le squadre, i dettagli decidono. Questa è la differenza rispetto all'Olanda".

E oltre a sottolineare che "il catenaccio non c'è più", Van Bommel ha spiegato come devono comportarsi i suoi per fare risultato: "Ogni avversario ha punti forti e deboli, abbiamo analizzato l'Inter. L'importante è non aver paura, quello che pensiamo e l'analisi che abbiamo fatto non li dirò". Certamente Icardi e compagni avranno un avversario in più, cioè la tifoseria del Psv: "Anche prima della partita contro l'Ajax (vinta 3-0, ndr) l'ho detto, il pubblico è sempre molto fedele e ti carica. Il rapporto squadra-tifosi è molto forte, sin dal primo gol che ho segnato il legame è rimasto lo stesso".



Altra cosa che non cambierà è il gioco dei Boeren, che in Eredivisie sono a punteggio pieno dopo 7 giornate dopo la sconfitta nella Supercoppa di lega: "Cambiamo poco tra una partita e l'altra perché c'è voluto molto tempo per insegnare ai miei giocatori il modo in cui voglio giocare. Contro il Feyenoord abbiamo perso ai rigori, abbiamo proseguito il nostro cammino e poi abbiamo iniziato a vincere. La cosa difficile è trovare continuità indipendentemente dall'avversario".

Per Van Bommel la sonora sconfitta contro il Barcellona non è indicatore di un problema di ordine tecnico: "Stiamo facendo bene, cerchiamo di fare sempre le stesse cose, ma a volte dipende dall'avversario. Al Camp Nou il risultato è stato esagerato perché fino a un certo punto abbiamo fatto bene".



E sul modo di intendere la partita da parte dell'Inter, riconosce i meriti del suo collega: "Ogni allenatore prova a trasmettere il suo carattere alla squadra. Spalletti è un tecnico da 25 anni ed è stato in più posti, tra cui Roma e San Pietroburgo. Non lo conosco benissimo e credo che ogni tanto cambi il modo di giocare".